Новая глава Минюста Армении удостоилась премии за борьбу с коррупцией

Глава Минюста Армении Србуи Галян, назначенная на должность месяц назад, получила премию за борьбу с коррупцией Anticorruption Champions Awards, которую ей вручил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Бюро Госдепартамента США по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству признало главу Минюста Армении Србуи Галян одним из лидеров борьбы с коррупцией в 2024 году – как пояснили в ведомстве, она умело использовала конфискацию имущества незаконного происхождения в качестве важнейшего инструмента в этом нелегком деле.

"Эта награда, получившая международное признание и рейтинг, подтверждает приверженность страны борьбе с коррупцией, она направлена на признание и поддержку лиц и организаций, борющихся с этим явлением в разных странах мира, которые внесли значительный вклад в антикоррупционную деятельность. Основными особенностями являются поощрение и поддержка антикоррупционных деятелей со всего мира, а также содействие повышению прозрачности и подотчетности. В Армении она является первым лауреатом премии Anticorruption Champions Awards"

- пресс-секретарь Србуи Галян Цовинар Хачатрян

Награду главе Минюста Армении вручил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает NEWS.am.

Безусловно, награда нужная и важная, но что-то тут не состыковывается - министром юстиции страны Србуи Галян была назначена лишь месяц назад, 5 ноября - с сентября 2020 года она занимала должность заместителя генерального прокурора, хотя и координировала конфискацию имущества незаконного происхождения.

Однако вряд ли ей удалось стать лидером антикоррупционной борьбы за месяц, да даже с учетом былого опыта работы – о коррупции в Армении не писал только ленивый, причем проблема эта никак не решается – ярким примером служат некогда первые лица государства Роберт Кочарян, дважды занимавший пост президента, и Серж Саргсян – оба активно внедряли коррупционные схемы и занимались политическими махинациями, но никто из них так и не понес наказания.

Та же "участь" постигла и экс-начальника полиции станы Владимира Гаспаряна, легализовавшего все свое "нажитое честным путем" имущество из-за окончания срока давности и амнистированного после короткой отсидки. "Легким испугом" отделался и бизнесмен Гагик Царукян, подкупавший избирателей его судебные разбирательства больше походили на фарс, а не на торжество справедливости.

Но, впрочем – заокеанской юстиции виднее: у нее давно свой, "особый" взгляд на коррупцию, стоит вспомнить о деле Хантера Байдена, получившего от папы "индульгенцию" за все прегрешения. Поэтому престижная премия в руках армянского министра тоже скорее напоминает декорацию, за которой не видно, как далеко Армении до настоящей борьбы с коррупцией.