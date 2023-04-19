Новая дагестанская ГЭС обеспечит электричеством два района республики 

Опубликовано: 22:01, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем 2024 году в Дагестане начнется строительство Могохской ГЭС. По завершении строительства объекта, которое планируется к 2028 году, экологически чистая электроэнергия от нее пойдет сразу в два района республики - Унцукульский и Гергебильский.

Новая ГЭС - Могохская - начнет строиться в начале следующего года в Дагестане на территории двух районов - Унцукульского и Гергебильского, рассказали в республиканском правительстве.

Соответствующее соглашение было подписано Сергеем Меликовым и гендиректором "Русгидро" Виктором Хмариным. Церемония состоялась в декабре.

Создание новой дагестанской ГЭС будет стоить 13,6 млрд рублей. Планируется, что средства на ее строительство дадут инвесторы, передает ТАСС. Станция заработает в 2028 году.

На Могохской ГЭС будет ежегодно вырабатываться более 170 млн кВт/ч электроэнергии. Причем эта энергия будет экологически чистой, возобновляемой.

Электричество, выработанное на Могохской ГЭС, будет поступать в оба района, на территории которых она находится.