Ночные полеты из РФ в Израиль закрыты до 16 октября

Опубликовано: 17:22, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские авиакомпании приостановили ночные вылеты в Израиль до 16 октября. Это связано с нестабильной ситуацией в регионе.

Авиаперевозчики, рейсы которых связывают Израиль с российской территорией – "Азимут" и Red Wings – в связи с постановлением Росавиации о запрете ночных перелетов, приостанавливают вылеты с часу ночи до семи утра. Период ограничений – шесть дней.

«В этот период, по решению Росавиации, авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время – с 01:00 до 07:00 по московскому времени»

– Росавиация

В иное время перелеты могут осуществляться при условии оценки всех рисков специалистами авиакомпаний.

В сообщении отмечается, что запрет связан с нестабильной ситуацией на Ближнем востоке.