"Ноа" стал вторым финалистам Кубка по Армении по футболу

Стали известны оба финалиста Кубка Армении по футболу. В решающем матче сразятся "Ноа" и "Арарат-Армения".

Футбольный клуб "Ноа" сыграет в финале Кубка Армении сезона 2024/25.

Соперником ереванской команды по полуфиналу был "Ван".

В первом матче победу одержал "Ноа" (2:0). Ответная встреча состоялась 30 апреля и завершилась в пользу "Вана" со счетом 1:0. Мяч на 87-й минуте записал на своей счет нападающий Леван Варданян.

Таким образом, по сумме двух матчей в финал вышел "Ноа". В решающей встрече он сыграет с клубом "Арарат-Армения", который одержал в полуфинале победу над "Пюником".