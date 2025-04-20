Вестник Кавказа

"Ноа" стал вторым финалистам Кубка по Армении по футболу

"Ноа" стал вторым финалистам Кубка по Армении по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стали известны оба финалиста Кубка Армении по футболу. В решающем матче сразятся "Ноа" и "Арарат-Армения".

Футбольный клуб "Ноа" сыграет в финале Кубка Армении сезона 2024/25. 

Соперником ереванской команды по полуфиналу был "Ван". 

В первом матче победу одержал "Ноа" (2:0). Ответная встреча состоялась 30 апреля и завершилась в пользу "Вана" со счетом 1:0. Мяч на 87-й минуте записал на своей счет нападающий Леван Варданян. 

Таким образом, по сумме двух матчей в финал вышел "Ноа". В решающей встрече он сыграет с клубом "Арарат-Армения", который одержал в полуфинале победу над "Пюником".

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