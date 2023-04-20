Вестник Кавказа

Николая Патрушева принял президент Никарагуа

Николая Патрушева принял президент Никарагуа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с президентом и вице-президентом Никарагуа, темой которых стали стратегическое партнерство и взаимодействие силовых ведомств двух стран.

Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Манагуа принял президент Никарагуа Даниэль Ортега, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока"

- Совбез России

Также Патрушев в Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Николая Патрушева, находящегося с визитом на Кубе,  в Гаване принял президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, на встрече стороны обсудили безопасность, экономику и культуру, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

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