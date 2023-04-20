Николая Патрушева принял президент Никарагуа

Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Манагуа принял президент Никарагуа Даниэль Ортега, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
"В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока"
- Совбез России
Также Патрушев в Манагуа провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Николая Патрушева, находящегося с визитом на Кубе, в Гаване принял президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, на встрече стороны обсудили безопасность, экономику и культуру, а также вопросы двустороннего сотрудничества.