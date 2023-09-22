Ника Мелия и еще два депутата задержаны в Тбилиси

Опубликовано: 23:37, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дневная потасовка в сакребуло Тбилиси получила продолжение. Участвовавший в ней оппозиционер были избит, а позже у его дома были задержаны его однопартийцы, включая Нику Мелия, которые оскорбили полицейских.

Экс-председатель "Единого нацдвижения" Ника Мелия и еще двое оппозиционеров были схвачены полицией после того, как нанесли физические и словесные оскорбления стражам порядка.

По данным СМИ, инцидент случился в районе Глдани. Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа пришли к дому Ираклия Эдзгверидзе, который участвовал сегодня в драке в сакребуло, а затем был избит неизвестными.

Туда же приехали полицейские, которые собирались расследовать нападение на оппозиционера.

Как сообщили в МВД Грузии, мужчины у дома сопротивлялись правоохранителям, мешали им выполнять свои обязанности и в итоге дошли до оскорблений, причем не только устных, но и физических. В результате они были задержаны в административном порядке.

Нападение на депутата ЕНД

Представитель "Единого нацдвижения" Ираклий Эдзгверадзе ранее рассказал, что его атаковали более 30 человек. Он назвал и имя предполагаемого заказчика: оппозиционер обвиняет в случившемся депутата сакребуло, члена "Мечты" Коте Зарнадзе.