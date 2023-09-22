Депутаты подрались в сакребуло Тбилиси

Опубликовано: 20:42, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потасовка произошла в горсовете грузинской столицы. В противостояние вступили члены правящей "Мечты" и оппозиции.

Драка случилась сегодня в тбилисском сакребуло, ее участники использовали и слова, и действия.

Сначала депутат "Грузинской мечты" Константина Зарнадзе рассказал, что накануне оппозиционные активисты оскорбили его, причем используя и нецензурные выражения, а потом прикрепили стикеры к его машине. По его словам, они преследовали цель спровоцировать "гражданское противостояние".

Депутаты от оппозиции в ответ пояснили, что он сам виноват в случившемся, так как спровоцировал их своими же действиями. Более того, в какой-то момент депутат от "ЕНД" назвал Зарнадзе ничтожеством, что и спровоцировало перебранку и затем небольшую потасовку.

Ситуацию спасли приставы, которые развели драчунов. Затем был объявлен перерыв.