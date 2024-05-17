Ни один городской пляж в Абхазии не готов к началу купального сезона

Специалисты МЧС проверили пляжи в городах Абхазии и пришли к выводу, что на сегодня все они не готовы к началу купального сезона 2024, хотя он стартовал уже 1 июня.

Городские пляжи Абхазии оказались на 100% не готовы к началу пляжного сезона, рассказал начальник Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Тенгиз Сабуа.

Он назвал основные работы, которые должны быть проведены на пляжах перед стартом купаний.

На пляжах должны быть:

указаны границы зоны, за которую нельзя заплывать, то есть размещены буйки; созданы спасательные посты;

установлены сигнальные мачты с флажком;

поставлены ограждения зон, предназначенных для судов.

Кроме того, водолазы должны проверить и очистить дно моря.

Сабуа уточнил, что изначально планировалась открыть купальный сезон в Гагрском, Гудаутском и Сухумском районах 1 июня, однако на сегодняшний день готовности нет ни на одном пляже, в том числе в столице Сухуме.

Представитель МЧС рассказал подробности. Он уточнил, что на пляжах Гагры не сделано ничего. В Пицунде и Новом Афоне размещены буйки, проведена очистка дна. В Сухуме очищено дно, а буи будут установлены в ближайшую неделю, передает Sputnik.

В восточной части Абахзии, в Гулрыпшском и Очамчырском районах, купальный сезон, по словам Сабуа, стартует официально с 10 июня.

"Они более положительно отнеслись к данному вопросу и выполняют данные пункты предписания"

– Сабуа

Когда начинается и кончается купальный сезон в Абхазии?

Пляжный сезон в Абхазии стартует раньше и заканчивается позже, чем на всех остальных курортах черноморского побережья в постсоветских странах.

Море прогревается уже к концу мая, купаться можно вплоть до середины и даже конца октября.