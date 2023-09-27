Незаконная перепланировка привела к трагической развязке в Грузии

Перепланировка здания в одном из селе Имерети привела к смерти человека. Еще несколько получили ранения.

Трагедией окончилось желание жителя Грузии сделать из магазина банкетный зал, о случившемся рассказали грузинские СМИ.

ЧП произошло в селе Ргани Чиатурского района. Его житель решил открыть банкетный зал в помещении, где ранее располагался магазин.

Однако он не согласовал запланированные им изменения со специалистами. В итоге рабочие демонтировали стену, оказавшуюся опорной, и здание обвалилось.

Один человек погиб под завалами. Еще трое были ранены.