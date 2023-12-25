Нетаньяху ставит под угрозу отношения Израиля и США

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид, отвечая на недавний выпад главы израильского государства Биньямина Нетаньяху против США, заявил о том, что никогда бы не стал делать это перед камерами.
«Публичные ссоры с США во время войны – это беззаконие»
– Яир Лапид
Далее оппозиционер пояснил, что США – ключевой партнер Израиля, поэтому – особенно в условиях войны крайне важно сохранить с Вашингтоном продуктивный диалог.
«Отношения с США слишком важны, чтобы превращаться в публичную ссору, направленную исключительно на политическую выгоду. Делать это во время войны, когда Соединенные Штаты на нашей стороне, - это беззаконие»
– Яир Лапид
Напомним, что Нетаньяху заявил о том, что не согласен с возможностью создания Палестины как автономного, независимого государства. Ранее он неоднократно заявлял о том, что «идея создания двух государств» противоречит интересам Израиля.