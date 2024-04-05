Нетаньяху: мы готовы к нападению Ирана

Глава еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил израильтян, что иранское нападение будет обязательно отражено, а после ЦАХАЛ проведет контратаку по Ирану.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к гражданам перед началом массированной атаки Ирана на еврейское государство, заявил, что ЦАХАЛ отразит любое иранское нападение, поскольку подготовка к этому велась в течение десятилетий.

Более того, подчеркнул Нетаньяху, израильская армия готова не только к отражению иранских военных ударов, но и к ответным контратакам по Ирану.

"В последние годы, особенно в последние недели, Израиль готовится к возможному прямому нападению со стороны Ирана. Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке"

– Биньямин Нетаньяху

Председатель правительства Израиля объявил, что в еврейском государстве находятся на пике силы все составляющие – гражданское общество, власти и армия.

"Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно"

– Биньямин Нетаньяху

Кроме того, он поблагодарил за поддержку США, Францию, Британию и другие западные государства