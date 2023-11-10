Нетаньяху: цель Израиля – освободить всех заложников

Премьер-министр Израиля, заявил о том, что военная операция в палестинском анклаве будет продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. Также он подчеркнул, что радикальное движение ХАМАС должно быть уничтожено.

Глава еврейского государства провел встречу с семьями, чьи родные и близкие находятся в плену у террористов ХАМАС.

«Возвращение наших похищенных — священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению. Мы вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета»

– Биньямин Нетаньяху

Далее он заверил, что Армия обороны Израиля будет продолжать операцию в палестинском анклаве до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован, а Газа будет освобождена от террористов.