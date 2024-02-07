Непогода в Астраханской области оставила без света более 20 тыс граждан

В Астраханской области плохая погода стала причиной отключения электричества на территории пяти районов региона. Почти 23 тыс граждан остались без света из-за обрыва проводов электропередач. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
"На проводах линий электропередачи образовался толстый слой льда. Это значительно увеличило их вес и привело к обрывам. На данный момент обесточено около 23 тыс. человек. Аварийные отключения зафиксированы в Красноярском, Енотаевском и Харабалинском районах. Единичные заявки также поступают из Черноярского и Наримановского районов"
- Игорь Бабушкин
Сейчас на месте аварий проводятся ремонтные работы. В ликвидации последствий ледяного дождя задействованы 57 единиц спецтехники и почти четыре десятка бригад.