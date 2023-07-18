Непогода снова ударит по Абхазии и Краснодарскому краю

Опубликовано: 13:32, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощные ливни и сильный ветер возвращаются на курорты Кубани и Абхазии. Уже завтра в Туапсе снова испортится погода, а Гагра примет удар стихии к концу недели.

Черноморские курорты России и Абхазии окажутся во власти стихии на этой неделе, сообщают синоптики.

Согласно прогнозу, мощные ливни начнутся в Краснодарском крае в среду и продолжатся как минимум двое суток. На Кубани 19 и 20 июля случатся ливни с грозами и градом, шквалистый ветер будет достигать 23 м/с. Реки могут снова выйти из берегов - подъем воды не опасных отметок вероятен в Геленджике и Туапсинском районе. Над морем могут образовываться смерчи.

Под Туапсе на прошлой неделе непогода привела к масштабному наводнению, регион еще не пришел в себя, купание в море запрещено до завтрашнего дня, однако если стихия ударит снова, пляжный отдых туристам придется отложить на несколько дней.

В Абхазии 19 июля также ожидаются осадки, но действительно мощный ливень случится в конце недели, в воскресенье.

Температура воздуха на курортах Черного моря из-за дождей не упадет.