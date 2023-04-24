Неизвестный врезался в пешеходов в Иерусалиме

Опубликовано: 17:52, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, совершил террористический акт в Иерусалиме. Он был уничтожен. Предварительно были ранены пять человек.

Теракт был совершен сегодня в Иерусалиме, детали ЧП сообщила израильская полиция.

По предварительным сведениям, неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля, врезался в группу пешеходов в центре города, в результате пострадали несколько человек.

"Подозреваемый был нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции"

— полиция Израиля

Правоохранители пообещали подробные данные предоставить позднее.

В "скорой" уточнили информацию по раненым, сообщив, что в результате пострадали пять человек.

Напомним, сегодня вечером Израиль отмечает День памяти павших в войнах и жертв террора. Завтра в стране главный государственный праздник - День независимости.