Неизвестный врезался в пешеходов в Иерусалиме

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, совершил террористический акт в Иерусалиме. Он был уничтожен. Предварительно были ранены пять человек.
Теракт был совершен сегодня в Иерусалиме, детали ЧП сообщила израильская полиция.
По предварительным сведениям, неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля, врезался в группу пешеходов в центре города, в результате пострадали несколько человек.
"Подозреваемый был нейтрализован, на место происшествия были вызваны большие силы полиции"
— полиция Израиля
Правоохранители пообещали подробные данные предоставить позднее.
В "скорой" уточнили информацию по раненым, сообщив, что в результате пострадали пять человек.
Напомним, сегодня вечером Израиль отмечает День памяти павших в войнах и жертв террора. Завтра в стране главный государственный праздник - День независимости.