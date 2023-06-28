"Нефтчи" едет на турнир в Россию

Опубликовано: 13:52, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакинский "Нефтчи" решил приехать на предсезонный турнир в Россию. Ранее сообщалось, что "нефтяники" могут пропустить турнир из-за последних событий в РФ.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" все-таки приедет на турнир "Кубок Матч ТВ", который начнется в Санкт-Петербурге уже в эти выходные. Об этом пишут местные СМИ.

Ранее сообщалось, что "нефтяники" могут отказаться от участия в турнире из-за последних событий в РФ.

Бакинская команда вылетит в Россию чартерным рейсом сегодня поздно вечером.

Расписание игр

Свой первый матч "Нефтчи" проведет против "Зенита". Игра пройдет 1 июля. Далее бакинцы встретятся с "Црвеной Звездой" (Серби) и "Фенербахче" (Турция). Матч с сербской командой состоится 8 июля, а с турецкой – 15 июля.