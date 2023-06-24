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"Нефтчи" может не приехать на турнир в Россию из-за ситуации в стране

&quot;Нефтчи&quot; может не приехать на турнир в Россию из-за ситуации в стране
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ФК "Нефтчи" на фоне последних событий в России может пропустить футбольный турнир в этой стране. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшие дни.

Бакинский "Нефтчи" может пропустить товарищеский турнир в Санкт-Петербурге, который должен состояться в июле. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе футбольного клуба из Азербайджана.

Окончательное решение по этому поводу будет принято после общения с организаторами.

Состав участников

Ранее сообщалось, что в турнире сыграют российские клубы "Зенит" и "Динамо", а также турецкий "Фенербахче" и сербская "Црвена Звезда". После смены наставника "Динамо" отказалось от участия в турнире, его место занял "Нефтчи".

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