Румынский специалист покинул пост главного тренера "Нефтчи"

Опубликовано: 2:30, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

ФК "Нефтчи" расстался с румынским наставником Лауренциу Регекампфом. Вакантное место с большой долей вероятности займет турецкий специалист.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" объявил о расставании с главным тренером. Соглашение с Лауренциу Регекампфом и его помощниками было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Румынский специалист возглавил "Нефтчи" летом прошлого года. Под его руководством "нефтяники" заняли третью строчку в чемпионате Азербайджана, набрав 68 очков. Бакинская команда также вышла в финал национального кубка, однако уступила в нем "Габале".

Кто займет должность главного тренера?

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост наставника является турок Серген Ялчин. Ожидается, что в течение недели с 50-летним специалистом подпишут двухлетний контракт.