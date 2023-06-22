РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Румынский специалист покинул пост главного тренера "Нефтчи"

Главный тренер футбольного клуба “Нефтчи“ Лауренциу Регекампф
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"
ФК "Нефтчи" расстался с румынским наставником Лауренциу Регекампфом. Вакантное место с большой долей вероятности займет турецкий специалист.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" объявил о расставании с главным тренером. Соглашение с Лауренциу Регекампфом и его помощниками было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Румынский специалист возглавил "Нефтчи" летом прошлого года. Под его руководством "нефтяники" заняли третью строчку в чемпионате Азербайджана, набрав 68 очков. Бакинская команда также вышла в финал национального кубка, однако уступила в нем "Габале".

Кто займет должность главного тренера?

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост наставника является турок Серген Ялчин. Ожидается, что в течение недели с 50-летним специалистом подпишут двухлетний контракт.

&quot;Нефтчи&quot; ищет нового главного тренера

"Нефтчи" ищет нового главного тренера

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
485 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version