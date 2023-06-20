"Нефтчи" ищет нового главного тренера

Опубликовано: 19:40, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Бешикташ"

ФК "Нефтчи" продолжает поиски нового главного тренера. Основным кандидатом на этот пост на данный момент является турецкий специалист Серген Ялчин.

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" может стать турок Серген Ялчин. Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, руководство бакинской команды расторгнет действующий контракт с румынским специалистом Лауренциу Регекампфом, а на его место назначит Ялчина.

Ожидается, что на этой неделе с 50-летним наставником будет подписано соглашение, рассчитанное на 2 года.

Согласно предварительной информации, сегодня Ялчин приедет в Баку, чтобы на месте оценить условия, которые ему предлагает столичный клуб.

Сезоне 2022/23

В прошлом сезоне "Нефтчи" занял третье место в чемпионате Азербайджана, набрав 68 очков. "Нефтяники" также вышли в финал национального кубка, однако потерпели в нем поражение от "Габалы".