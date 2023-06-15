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Титульным спонсором бакинского "Нефтчи" стала компания SOCAR

Титульным спонсором бакинского &quot;Нефтчи&quot; стала компания SOCAR
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ФК "Нефтчи" и компания SOCAR оформили соглашение о спонсорстве. Ранее титульным спонсором бакинской команды была турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" заключил соглашение о спонсорстве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Об этом сказано в сообщении на сайте бакинской команды.

Согласно контракту, с нового сезона SOCAR будет титульным спонсором "нефтяников". Ее логотип будет размещен на форме команды.

Предыдущим титульным спонсором столичного клуба была турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Нефтчи" с 68 очками занял третье место в чемпионате Азербайджана. "Нефтяники" также вышли в финал национального кубка, однако потерпели в нем поражение от "Габалы".

Известный итальянский бренд одежды стал спонсором бакинского &quot;Нефтчи&quot;

Известный итальянский бренд одежды стал спонсором бакинского "Нефтчи"

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