Титульным спонсором бакинского "Нефтчи" стала компания SOCAR

ФК "Нефтчи" и компания SOCAR оформили соглашение о спонсорстве. Ранее титульным спонсором бакинской команды была турецкая авиакомпания Turkish Airlines.
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" заключил соглашение о спонсорстве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Об этом сказано в сообщении на сайте бакинской команды.
Согласно контракту, с нового сезона SOCAR будет титульным спонсором "нефтяников". Ее логотип будет размещен на форме команды.
Предыдущим титульным спонсором столичного клуба была турецкая авиакомпания Turkish Airlines.
Сезон 2022/23
В минувшем сезоне "Нефтчи" с 68 очками занял третье место в чемпионате Азербайджана. "Нефтяники" также вышли в финал национального кубка, однако потерпели в нем поражение от "Габалы".