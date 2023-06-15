Титульным спонсором бакинского "Нефтчи" стала компания SOCAR

Опубликовано: 21:57, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФК "Нефтчи" и компания SOCAR оформили соглашение о спонсорстве. Ранее титульным спонсором бакинской команды была турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" заключил соглашение о спонсорстве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Об этом сказано в сообщении на сайте бакинской команды.

Согласно контракту, с нового сезона SOCAR будет титульным спонсором "нефтяников". Ее логотип будет размещен на форме команды.

Предыдущим титульным спонсором столичного клуба была турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Нефтчи" с 68 очками занял третье место в чемпионате Азербайджана. "Нефтяники" также вышли в финал национального кубка, однако потерпели в нем поражение от "Габалы".