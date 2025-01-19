Вестник Кавказа

Неделя культуры России пройдет в Иране в 2025 году

Неделя культуры России пройдет в Иране в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В текущем году Иран готов принять Неделю культуры России. Подготовка к мероприятию уже стартовала. Ей занимаются российские дипломаты.

Иран примет фестиваль Неделя культуры России в 2025 году. Российские дипломаты уже начали подготовку к мероприятию, рассказал посол Тегерана в Москве Казем Джалали в разговоре с журналистами.

"Вы знаете, что Неделя культуры Ирана была проведена в Российской Федерации в прошлом году. Я могу сказать, что российские коллеги сейчас проводят масштабные работы по подготовке проведения Недели культуры России в Иране. Если они заинтересованы, мы можем дать им рекомендации"

- Казем Джалали

Он передал, что граждан Ирана привлекают связи с Россией, в том числе и культурные. К счастью, в этом направлении появилось больше возможностей после подписания соглашения о культурном взаимодействии Тегерана и Москвы.

Напомним, что документ о стратегическом партнерстве был подписан президентами Ирана и России Масудом Пезешкианом и Владимиром Путиным 17 января. Он охватил всевозможные сферы двустороннего сотрудничества.

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