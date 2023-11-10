Названы причины роста цен на российские курорты

Высокие цены на курорты в России вызваны большим спросом и малым количеством предложений на рынке туризма.

В Министерстве экономического развития РФ разъяснили причины высоких цен на отечественные курорты. Глава ведомства Максим Решетников рассказал, что сейчас спрос на отдых внутри России превышает количество предложений, которые предоставлены на рынке.

Министр отметил, что власти занимаются развитием сферы внутреннего туризма, но впереди еще много работы. Решетников заявил, что первые результаты этой работы уже получены.

Для того чтобы нормализовать ситуацию с ценами на отечественные курорты, до конца декабря планируется возвести модульные отели на 6000 мест. Кроме этого, в следующем году власти введут в эксплуатацию 14 тысяч гостиничных номеров.