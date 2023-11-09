Горнолыжные курорты Сочи: ски-пассы не подорожают

Сочинские курорты в горах оставят цены на ски-пассы на уровне 2022 года.

Администрация горнолыжных курортов Сочи приняла решение оставить стоимость ски-пассов такой же, как и в 2022 году. О таком намерении заявил вице-губернатор Кубани Александр Руппель в своем telegram-канале.

«В праздники это 4,6 тыс. руб. взрослый и 2,6 тыс. руб. детский, в обычные дни — 3,9 тыс. руб. взрослый и 2,3 тыс. руб. детский»

- Александр Руппель

Чиновник уточнил, что все курорты Сочи участвуют в гибкой системе скидок и стоимость зависит от выбранного времени катания.

Кроме этого, Руппель отметил, что Сочи пользуется большой популярностью у туристов в зимний период и номерной фонд города уже сейчас забронирован почти на половину.

«Номерной фонд гостиниц края на декабрь—январь забронирован уже на 40%, в горных курортах Сочи — почти на 60%. Главной локацией для туристов станет «большая тройка» — курорты «Красная поляна», «Роза хутор» и «Газпром»

- Александр Руппель

В этом году сочинские горнолыжные курорты планируют начать зимний сезон в самом начале декабря. Старт катаний предварительно намечен на 22 декабря, но эта дата может измениться из-за погодных условий.