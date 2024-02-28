Названы первые резиденты Каспийского кластера

Каспийский кластер будут развивать 17 компаний, которые станут резидентами курорта. Они могут принести в регион порядка 70 млрд рублей внебюджетных средств.

Власти Дагестана намерены заключить договор о сотрудничестве с 17 компаниями, которые станут резидентами курорта Каспийский кластер. Такое заявление сделал глава региона Сергей Мелихов в процессе совещания, которое прошло под руководством президента России Владимира Путина.

"Уже на сегодняшний день 17 компаний — серьезных компаний — проявляют интерес к будущему курорту. Сейчас они прорабатывают концепции своих объектов, которые обеспечат работой 8 тыс. человек и привлекут до 700 тыс. туристов к 2030 году. Уже подсчитан предполагаемый объем частных инвестиций к 2030 году. Внебюджетные инвестиции могут составить до 70 млрд рублей"

– Сергей Меликов

По словам главы региона, власти совместно с институтом развития «Кавказ.РФ» создали план, по которому будет создан проект. В частности, на побережье расположатся отели и парки развлечений. Набережную курорта планируется благоустроить, а ее протяженность составит 6,5 км.

Она станет аналогом Имеретинской набережной в Сочи.

Кроме того, будут проведены все коммуникации и создана дорожная инфраструктура.

"Республике необходимо осуществить строительство трех подъездных дорог к территории кластера и дороги вдоль курорт ориентировочной протяженностью более 35 км, с укрупненной стоимостью строительства около 3,2 млрд рублей"

– Сергей Меликов

Меликов отметил, что в следующем году курорт обзаведется инженерными сетями, а в 2026 году будет облагорожена территория.

Открыть курорт планируется через 3 года.