Названы главные стратегические цели Союза горнолыжных курортов тюркских государств

Союз горнолыжных курортов тюркских государств назвал свои главные задачи. Их озвучил председатель организации на саммите в "Шахдаге".
Союз горнолыжных курортов тюркских государств обозначил свою главную задачу. По словам председателя организации Рустама Наджафова, это содействие региональному развитию и продвижение местного зимнего туризма на международной арене.
"Достижение всех этих целей, конечно же, требует времени, опыта и более тесного сотрудничества между нашими членами. Мы надеемся, что число наших членов будет увеличиваться, и мы будем расти очень быстро. Мы уже добились многообещающих результатов"
- Рустам Наджафов
В ходе первого саммита в "Шахдаге" он отметил масштабность амбиций союза, несмотря на его молодость.
Напомним, что Союз горнолыжных курортов тюркских государств был создан в 2024 году в Стамбуле.