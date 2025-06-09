Вестник Кавказа

Названы главные стратегические цели Союза горнолыжных курортов тюркских государств

Названы главные стратегические цели Союза горнолыжных курортов тюркских государств
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Союз горнолыжных курортов тюркских государств назвал свои главные задачи. Их озвучил председатель организации на саммите в "Шахдаге".

Союз горнолыжных курортов тюркских государств обозначил свою главную задачу. По словам председателя организации Рустама Наджафова, это содействие региональному развитию и продвижение местного зимнего туризма на международной арене.

"Достижение всех этих целей, конечно же, требует времени, опыта и более тесного сотрудничества между нашими членами. Мы надеемся, что число наших членов будет увеличиваться, и мы будем расти очень быстро. Мы уже добились многообещающих результатов"

- Рустам Наджафов

В ходе первого саммита в "Шахдаге" он отметил масштабность амбиций союза, несмотря на его молодость.

Напомним, что Союз горнолыжных курортов тюркских государств был создан в 2024 году в Стамбуле.

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