Анкара названа туристической столицей тюркского мира на 2026 год

Столица Турции будет главным центром туризма тюркского мира в следующем году.

Анкара избрана туристической столицей тюркского мира на 2026 год в рамках заседания глав Минтуризма стран, входящих в Организацию тюркских государств.

Информацию обнародовал глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который отметил, что почетный статус отражает важное историческое и культурное значение города.

Отметим, что Анкара является вторым по численности населения городом Турции после Стамбула. Город стал столицей страны в 1923 году.

Напомним, что ранее азербайджанская Шуша была избрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.