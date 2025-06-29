Вестник Кавказа

Анкара названа туристической столицей тюркского мира на 2026 год

Анкара названа туристической столицей тюркского мира на 2026 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столица Турции будет главным центром туризма тюркского мира в следующем году.

Анкара избрана туристической столицей тюркского мира на 2026 год в рамках заседания глав Минтуризма стран, входящих в Организацию тюркских государств. 

Информацию обнародовал глава Минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который отметил, что почетный статус отражает важное историческое и культурное значение города. 

Отметим, что Анкара является вторым по численности населения городом Турции после Стамбула. Город стал столицей страны в 1923 году. 

Напомним, что ранее азербайджанская Шуша была избрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.

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