Названы 10 главных зарубежных направлений 2023 года

В какие страны россияне в прошлом году ездили чаще всего? Десятку популярных у туристов стран назвали в РСТ.

В РСТ составили рейтинг самых популярных туристических стран у российских туристов за год.

Первенство удержала Турция, где несмотря на рост цен отдохнули в 2023 году 6,3 млн россиян. Следом идут жаркие ОАЭ и Египет. В десятку самых востребованных направлений вошли также Таиланд, Армения, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Куба. При этом Ереван россияне часто используют как пересадочный пункт, но это не отражено в статистике Пограничной службы ФСБ РФ - фиксируется первый пункт за границей, а не конечное направление путешественника.

Грузия, несмотря на запуск прямых рейсов, не приблизилась к десятке лидеров. Спрос на поездки в Киргизию за год снизился, а Мальдивы уступили место Кубе. Чаще россияне стали летать в Индию, Тунис, Марокко, Оман, Эфиопию.

Всего за год зарегистрировано 9,3 млн зарубежных туристических поездок граждан РФ, это на треть больше, чем в 2022 году, но вдвое меньше, чем до пандемии.