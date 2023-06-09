Названа дата визита Эрдогана в Азербайджан

Стало известно, когда Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан. Турецкие СМИ сообщают, что президент Турции приедет в Баку 13 июня. Днем ранее он посетит Северный Кипр.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приедет с официальным визитом в Азербайджан 13 июня, пишет издание Yeni Şafak.
В рамках своей поездки турецкий лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых состоится совместное выступление глав государств.
Стоит добавить, что 12 июня Эрдоган посетит Северный Кипр.