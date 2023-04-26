Назван формат участия Эрдогана в церемонии на АЭС Аккую

Президент Турции не стал отменять свое участие в церемонии, после которой Турция получит статус страны с атомной энергетикой, - это произойдет в результате доставки топлива на АЭС "Аккую". Однако Реджеп Тайип Эрдоган выбрал удаленный формат участия.
Об этом заявил депутат, зампредседателя правящей политической силы - ПСР.
"Наш президент примет участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую", которая состоится завтра, в онлайн-формате"
— Эркан Кандемир
Парламентарий также прокомментировал ситуацию с предвыборным митингом, который должен был пройти завтра же в Мерсине. По его словам, мероприятие отложено на другой день.
Напомним, накануне вечером из-за плохого самочувствия Эрдогана ему пришлось прервать интервью, которое шло в прямом эфире. Президент позже пояснил, что дело в желудочном гриппе. Все мероприятия, запланированные на сегодня, он отменил по совету врачей.
Президент России, как сообщалось ранее, будет участвовать в доставке топлива на АЭС "Аккую" по ВКС.