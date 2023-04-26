Назван формат участия Эрдогана в церемонии на АЭС Аккую

Опубликовано: 23:28, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт "Аккую Нуклеар"

Турецкий лидер присоединится к торжественной церемонии, в ходе которой первое топливо поступит на АЭС Аккую, что будет означать зарождение в стране атомной энергетики. Однако сделает это президент в дистанционном формате.

Президент Турции не стал отменять свое участие в церемонии, после которой Турция получит статус страны с атомной энергетикой, - это произойдет в результате доставки топлива на АЭС "Аккую". Однако Реджеп Тайип Эрдоган выбрал удаленный формат участия.

Об этом заявил депутат, зампредседателя правящей политической силы - ПСР.

"Наш президент примет участие в церемонии открытия атомной электростанции "Аккую", которая состоится завтра, в онлайн-формате"

— Эркан Кандемир

Парламентарий также прокомментировал ситуацию с предвыборным митингом, который должен был пройти завтра же в Мерсине. По его словам, мероприятие отложено на другой день.

Напомним, накануне вечером из-за плохого самочувствия Эрдогана ему пришлось прервать интервью, которое шло в прямом эфире. Президент позже пояснил, что дело в желудочном гриппе. Все мероприятия, запланированные на сегодня, он отменил по совету врачей.

Президент России, как сообщалось ранее, будет участвовать в доставке топлива на АЭС "Аккую" по ВКС.