Прямой эфир был прерван из-за здоровья Эрдогана

Опубликовано: 6:29, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Интервью Эрдогана в прямом эфире телевидения было прервано из-за его плохого самочувствия. Едва начавшись, трансляция на 20 минут была прервана рекламой. После паузы стало известно, что у президента Турции желудочный грипп. Эрдоган ответил на два вопросы и эфир завершился.

Прямой эфир с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом минувшим вечером прервался из-за недомогания лидера. Интервью телекомпаниям Kanal7 и Ülke было организовано в рамках предвыборной компании.

Эрдоган в прямом эфире накануне вечером давал интервью на телевидении, однако эфир почти сразу прервался, а затем был быстро завершен. Несколько минут продлилось интервью, после чего эфир прервался, 20 минут зрителям транслировалась реклама. После этого эфир ненадолго возобновился - стало известно, что президент подхватил вирус.

"Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей",

– пояснил Эрдоган.

После такой паузы действующий президент, претендующий на пост главы государства на майских выборах, дал ответы на два коротких вопроса. Интервью завершили, чтобы "позволить господину президенту отдохнуть".

Позднее официальный представитель президента Ибрагим Калын сообщил в соцсети, что Эрдоган находится "в добром здравии".