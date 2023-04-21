Победа Эрдогана очевидна?

Опубликовано: 12:05, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы одновременно. Борьба за президентское кресло накаляется. Многие политологи и эксперты размышляют над тем, сможет ли же действующий президент страны Эрдоган одержать победу или все же победит главный кандидат от оппозиции, представляющий старейшую партии страны (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики. Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов.

Гость этого выпуска программы: заведующая кафедрой социальных технологий Северо-западного Института управления РАНХиГС, доктор политических наук, профессор Инна Ветренко