США усыпляют бдительность Эрдогана?

© Фото: сайт Кремля

США наконец одобрили программу модернизации турецких истребителей F-16. Что стоит за этим решением? Действительно ли Байден подобрел к Эрдогану, чувствуя его победу на президентских выборах, или это хитрый план?

Итак, администрация США наконец одобрила программу модернизации турецких истребителей F-16 на сумму $259 млн. Еще в 2021 году Анкара попросила у Вашингтона передать 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для обновления уже имеющихся у Турции истребителей. Авиапарк Турции составляет около 230 F-16. Изначально Турция должна была получить F-16 в качестве компенсации за F-35. Их американцы отказались совместно разрабатывать с турками после того, как Эрдоган решил купить у России системы ПВО С-400.

Решение по F-16 Белым домом принято. Следующий шаг - за Конгрессом. Байден уже просил законодателей проявить гибкость к Турции. Хотя в целом и он, и Конгресс считают президента Реджепа Тайипа Эрдогана "диктатором" и желают ему поражения на грядущих президентских выборах. Так зачем помогать политическому неприятелю? На это есть несколько объяснений.

НАТО нужна Швеция, Западу нужно зерно

Как известно, в отличие от Финляндии Швеция еще не вошла в НАТО. Мешает Анкара. Байден может задобрить Эрдогана истребителями и добиться согласия на членство Стокгольма в Альянсе для наращивания давления на Россию.

Также, при всем негативе, Анкара остается важным игроком по украинскому конфликту во многих сферах, будь то зерновая сделка, обмен пленных или даже возможные переговоры Киева и Москвы, если у Зеленского дела пойдут совсем плохо.

Кроме того, Вашингтон учитывает вариант, что Эрдоган надежно победит на президентских выборах в первом туре. Зачем дразнить безусловно легитимного лидера второй страны НАТО, которая еще и является для США окном на Ближний Восток? А вдруг Турция возьмет и выйдет из НАТО, взамен вступив в БРИКС и ШОС?

Так есть сближение США с Турцией или нет?

Если посмотреть с турецкой позиции, то можно сказать, что Эрдоган продавил свою позицию и добился уступок от США. Или что давление Вашингтона на турецкую экономику, армию и политику не сработали, а Эрдоган, опершись на страны региона и Азии, добился признания своей значимости и незаменимости.

Все эти моменты и расчеты имеют место. Но генерально не нужно забывать, что по ценностям и стратегии американские демократы, занимающие сейчас Белый дом, несовместимы с нынешней администрацией в Турции. Так, не исключено, что подарки в виде F-16 - это не что иное, как попытка усыпить бдительность турецкого правителя.

А значит, в самый неподходящий момент Байден и его люди попробуют подтолкнуть Эрдогана в попасть. И тогда окажется, что передача F-16 это не подарки, а "поцелуй смерти".