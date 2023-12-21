Назван безопасный срок купания в проруби

Как подготовиться к крещенскому купанию? Сколько можно находиться в воде? Кому купания в проруби противопоказаны? Ответы дали в Роспотребнадзоре.

Тем, кто планирует купаться в проруби на Крещение, напомнили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать купающимся.

"Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе"

– Роспотребнадзор

Нырять в прорубь нельзя вперед головой, иначе есть риск потерять сознание.

Сколько должно длиться крещенское купание в проруби? Специалисты советуют не находиться в воде дольше одной минуты.

После купания важно быстро обтереться насухо и переодеться в теплую одежду.

Купание в проруби не рекомендовано детям, лицам пожилого возраста, а также беременным женщинам.