Наводнения произошли из-за ливней в Иране - погибли люди

Опубликовано: 16:58, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди стали причиной масштабных наводнений в Иране. Есть жертвы, несколько человек пропали без вести, ведутся поисковые работы. Пострадавшим оказывают помощь.

Наводнения произошли в северных провинциях Ирана на этой неделе, в результате погибли люди. Детали ЧП рассказали в Красном Полумесяце.

В общей сложности стихия коснулась 12 останов. Из-за ливневых дождей помощь понадобилась почти 5,2 тыс местных жителей. Государство выделило места для временного проживания 111-ти оставшимся без крова из-за наводнения.

Самый серьезный ущерб стихия нанесла провинции Ардебиль. Там помощь понадобилась более 5 тыс пострадавших. Непогода унесла жизни семи жителей остана.

Еще два человека пропали без вести - в последний раз они дали о себе знать на дороге между Тегераном и прибрежным городом Чалус (на Каспии). Идут спасательные работы.