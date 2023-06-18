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Наводнения произошли из-за ливней в Иране - погибли люди

Наводнения произошли из-за ливней в Иране - погибли люди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сильные дожди стали причиной масштабных наводнений в Иране. Есть жертвы, несколько человек пропали без вести, ведутся поисковые работы. Пострадавшим оказывают помощь.

Наводнения произошли в северных провинциях Ирана на этой неделе, в результате погибли люди. Детали ЧП рассказали в Красном Полумесяце.

В общей сложности стихия коснулась 12 останов. Из-за ливневых дождей помощь понадобилась почти 5,2 тыс местных жителей. Государство выделило места для временного проживания 111-ти оставшимся без крова из-за наводнения.

Самый серьезный ущерб стихия нанесла провинции Ардебиль. Там помощь понадобилась более 5 тыс пострадавших. Непогода унесла жизни семи жителей остана.

Еще два человека пропали без вести - в последний раз они дали о себе знать на дороге между Тегераном и прибрежным городом Чалус (на Каспии). Идут спасательные работы.

Что делать при наводнении?

Что делать при наводнении?

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