НАТО выступает за нормализацию отношений Баку и Еревана

В НАТО заявили, что поддерживают усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Там подчеркнули важность организации встречи Баку и Еревана на высоком уровне.

Представитель Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс поддерживает усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Он подчеркнул важность организации встречи Баку и Еревана на высоком уровне, где стороны договорились о необходимости продолжения переговоров по мирному договору.

"НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией"

- Хавьер Коломина

Встреча Алиева и Пашиняна

Напомним, 17 февраля в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Переговоры длились примерно 30 минут. По их итогам стороны договорились продолжать переговоры по мирному соглашению.