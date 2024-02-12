Вестник Кавказа

НАТО выступает за нормализацию отношений Баку и Еревана

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
В НАТО заявили, что поддерживают усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Там подчеркнули важность организации встречи Баку и Еревана на высоком уровне.

Представитель Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что альянс поддерживает усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Он подчеркнул важность организации встречи Баку и Еревана на высоком уровне, где стороны договорились о необходимости продолжения переговоров по мирному договору.

"НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией"

- Хавьер Коломина

Встреча Алиева и Пашиняна

Напомним, 17 февраля в Мюнхене состоялась трехсторонняя встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Переговоры длились примерно 30 минут. По их итогам стороны договорились продолжать переговоры по мирному соглашению.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2195 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лидеры Азербайджана, Армении и Германии провели трехстороннюю встречу

Лидеры Азербайджана, Армении и Германии провели трехстороннюю встречу

МИД Азербайджана напомнил о необходимости изменения Конституции Армении

МИД Азербайджана напомнил о необходимости изменения Конституции Армении

В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева и главы МИД Турции

В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева и главы МИД Турции

В Турции оценили важность Зангезурского коридора

В Турции оценили важность Зангезурского коридора

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы