НАТО приветствовало прорывное заявление Азербайджана и Армении

В Североатлантическом альянсе дали высокую оценку достигнутым Баку и Ереваном в результате прямых переговоров без посредников договоренностям. На эту тему высказался Хавьер Коломина.

НАТО высоко оценило итоги переговоров между госаппаратами Азербайджана и Армении, договорившихся об обмене задержанными и о продолжении продвижения к мирному соглашению. Соответствующее сообщение опубликовал в соцсети спецпредставитель генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии.

"Приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных, других мерах по укреплению доверия и четкой приверженности достижению долгожданного мирного соглашения"

– представитель НАТО