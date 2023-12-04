Вестник Кавказа

НАТО приветствовало прорывное заявление Азербайджана и Армении

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
В Североатлантическом альянсе дали высокую оценку достигнутым Баку и Ереваном в результате прямых переговоров без посредников договоренностям. На эту тему высказался Хавьер Коломина.

НАТО высоко оценило итоги переговоров между госаппаратами Азербайджана и Армении, договорившихся об обмене задержанными и о продолжении продвижения к мирному соглашению. Соответствующее сообщение опубликовал в соцсети спецпредставитель генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии.

"Приветствую совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных, других мерах по укреплению доверия и четкой приверженности достижению долгожданного мирного соглашения"

– представитель НАТО

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