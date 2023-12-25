Наставником сборной Грузии по регби станет англичанин

Англичанин Ричард Кокерилл стал новым главным тренером грузинской сборной по регби. Ранее он тренировал сборную своей страны.

Сборную Грузии по регби возглавил английский специалист Ричард Кокерилл. Об этом информирует Союз регби Грузии.

С 52-летним наставником подписано соглашение сроком на 4 года. При этом Кокерилл будет тренером первой грузинской франшизы "Черный лев".

Предыдущим местом работы Кокерилла был французский клуб "Монпелье". До этого занимал должность главного тренера сборной Англии.

Напомним, бывший тренер сборной Грузии Леван Маисашвили покинул этот пост в октябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов.