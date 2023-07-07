Нашествие водорослей: в Анапе советуют выбирать пляжи с галькой

Опубликовано: 13:27, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы жалуются на обилие водорослей в море в Анапе. Власти города сообщают, что водорослей в море не больше и не меньше, чем обычно. Чтобы их избежать, нужно отдыхать на галечных пляжах Анапы.

Отдыхающие, которых в Анапе сейчас рекордное количество, неприятно удивлены обилием зеленых водорослей в море. На жалобы ответили в мэрии курорта.

По данным местных властей, в этом году объемы водорослей - камки - не изменились по сравнению с прошлыми сезонами. Тем, кому не нравится купаться в "зеленом киселе" советуют присмотреться к пляжам с галькой.

"Данный вид водорослей самостоятельно мигрирует при смене течения, то есть у отдыхающих есть возможность выбрать любой другой пляж, где на данный момент нет камки. Кстати, на галечных пляжах камки не бывает, она характерна только для песчаных"

– мэрия Анапы

Туристы же публикуют в соцсетях фотографии моря, в котором воды меньше, чем зеленой камки. Водоросли ежегодно разрастаются, когда вода в море сильно прогревается, миграция камки зависит от течений, поэтому угадать заранее, чистое ли море на выбранном пляже, не получится.

Отметим, что нашествие водорослей не распугало людей, на популярных пляжах так много отдыхающих, что загорать приходится стоя. В мэрии не видят проблем с перенаселенностью пляжей, и напоминают о существовании диких пляжей, где место есть всегда.