Пляжи в Анапе не переполнены - мэрия

Опубликовано: 21:13, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Публикации в соцсетях о буквально забитых туристами пляжах Анапы не соответствуют действительности, заявили в администрации города-курорта. Места в Анапе хватит для всех туристов.

На анапских пляжах много свободных мест для всех желающих отдохнуть в этом городе-курорте, рассказали в его администрации.

В мэрии подчеркнули, что Анапа располагает более чем 40 км пляжей, причем как песчаных, так и галечных. Столько пляжей нет ни на одном курорте на Черном море, пишет ТАСС.

"Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу"

– администрация Анапы

В то же время, власти уточнили, что туристы распределяются по пляжах неравномерно. Где-то людей может быть больше, чем в среднем по городу, а другие пляжи стоят почти пустыми.

Ранее сегодня в Telegram-каналах появились фото и видео, на которых запечатлены пляжи, где действительно очень много людей - им приходится загорать стоя, так как места для лежания не осталось.