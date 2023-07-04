Ажиотаж: москвичи раскупают автобусные билеты в Анапу

Опубликовано: 17:15, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туроператоры фиксируют ажиотажный спрос на билет из Москвы в Анапу. Это связано с высоким спросом на места в поездах.

Операторы, специализирующиеся на отправке автобусных туров в Анапу, проинформировали о том, что автобусные билеты на курорт начали пользоваться ажиотажным спросом.

Так, по данным компании «Мультитур», на 16 июля билетов уже нет. Осталось несколько билетов вокруг этой даты, но они раскупаются очень быстро.

Уточняется, что из-за высокого спроса планируется постановка новых рейсов.

Специалисты отмечают, что столь высокий спрос связан с тем, что многие туристы забронировали гостиницы на побережье Краснодарского края, однако найти билеты на поезд крайне сложно.