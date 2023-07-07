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Отели в Анапе близки к полному заполнению

Отели в Анапе близки к полному заполнению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гостиницы и отели Анапы заполнены почти на 100%. В частности, это связано с удобным расположением курорта.

Гостиницы в Анапе близки к 100% заполнению, сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, в настоящее время в Анапе фиксируется небольшой рост заполняемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – от 5 до 8%. Уманский объяснил это тем, что были запущены новые гостиницы.

«Это большие объекты, есть и эконом-класса. Средства размещения близки сейчас к 100-процентному заполнению»

– Илья Уманский

Далее он отметил, что в настоящее время Анапа – это динамично развивающийся курорт в семье курортов Краснодарского края.

В частности, это объясняется удобством города для тех, кто путешествует на автомобиле.

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