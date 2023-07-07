Отели в Анапе близки к полному заполнению

Гостиницы и отели Анапы заполнены почти на 100%. В частности, это связано с удобным расположением курорта.
Гостиницы в Анапе близки к 100% заполнению, сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
По его словам, в настоящее время в Анапе фиксируется небольшой рост заполняемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – от 5 до 8%. Уманский объяснил это тем, что были запущены новые гостиницы.
«Это большие объекты, есть и эконом-класса. Средства размещения близки сейчас к 100-процентному заполнению»
– Илья Уманский
Далее он отметил, что в настоящее время Анапа – это динамично развивающийся курорт в семье курортов Краснодарского края.
В частности, это объясняется удобством города для тех, кто путешествует на автомобиле.