Отели в Анапе близки к полному заполнению

Опубликовано: 9:45, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гостиницы и отели Анапы заполнены почти на 100%. В частности, это связано с удобным расположением курорта.

Гостиницы в Анапе близки к 100% заполнению, сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, в настоящее время в Анапе фиксируется небольшой рост заполняемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – от 5 до 8%. Уманский объяснил это тем, что были запущены новые гостиницы.

«Это большие объекты, есть и эконом-класса. Средства размещения близки сейчас к 100-процентному заполнению»

– Илья Уманский

Далее он отметил, что в настоящее время Анапа – это динамично развивающийся курорт в семье курортов Краснодарского края.

В частности, это объясняется удобством города для тех, кто путешествует на автомобиле.