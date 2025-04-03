Нарушив Договор с ЕАЭС, Армения может потерять все - МИД России

Несмотря на то, что пока принятие Арменией закона о начале процесса вступления в ЕС носит скорее декларативный характер, руководству страны стоит серьезно подумать о последствиях такого решения.

Сближение с ЕС, которое обозначил принятый парламентом страны в начале апреля закон о начале процесса вступления в Евросоюз, несет серьезные риски для Армении, несмотря на свою кажущуюся декларативность, сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Очевидно, что на определенном этапе такого сближения требования Брюсселя – неизбежная часть "европейского пути" – вступят в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Союза. Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры"

- Микаэл Агасандян

Руководству страны следует задуматься о том, что на сегодняшний день эти сферы обеспечивают не только общий рынок стран ЕАЭС, но и в огромной степени - рост экономики и благосостояния самой Армении, отметил дипломат, передает РИА Новости.

ЕАЭС обладает международно-правовыми инструментами для защиты интересов своих государств-членов, и Еревану следует со всей серьезностью оценить последствия нарушений договора о союзе.

"В случае если Ереван все же предпримет шаги, противоречащие праву ЕАЭС, а, иными словами, по сути, нарушит Договор о ЕАЭС, у нас есть необходимые международно-правовые механизмы для защиты интересов остальных государств-членов объединения"

- Микаэл Агасандян

В то же время Евросоюз не сможет, да и не захочет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении, если ее руководство все же решит выйти из ЕАЭС.

Что касается одновременного членства страны в ЕАЭС и ЕС, российские власти внимательно отслеживают действия Еревана, поскольку Россия не раз предупреждала Армению в невозможности такого сосуществования из-за полной несовместимости таких норм.

В Ереване прекрасно осознают как преимущества от участия в ЕАЭС, так и последствия потери членства в объединении, поэтому там и не делают никаких публичных заявлений о намерении выйти из Договора, а напротив - активно участвуют в переговорах внутри союза, что подтверждает заинтересованность страны в развитии евразийской интеграции, добавил дипломат.

Напомним, мы писали о том, что российская сторона испытывает озабоченность в связи с неоднократно озвученным Арменией устремлением в Евросоюз, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Замминистра отметил, что Москва артикулирует свою позицию и доносит ее до Еревана в ходе текущих контактов, и своим динамичным развитием и ростом во всех отраслях экономики Армения обязана членству в ЕАЭС. Это - огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников, пояснил дипломат.