Нападение на Йемен: удар нанесен по провинции Ходейда

Очередная атака на Йемен была совершена сегодня. Взрывы раздались в Ходейде, на военных объектах хуситов.

Позиции хуситов оказались под ударом в йеменской провинции Ходейда, сообщают ближневосточные СМИ.

Об обстреле целей повстанцев движения "Ансар Аллах" передает, в частности, Al Arabiya. При этом телеканал ссылается на йеменские источники.

Информацию об атаке на Ходейду подтвердил телеканал Al Mayadeen (Ливан).

Есть ли пострадавшие, нанесен ли материальный ущерб – пока не известно.

Напомним, США и Великобритания впервые ударили по позициям хуситов в ночь на 12 января. После этого было совершено еще несколько бомбардировок. Вашингтон и Лондон заявляют, что атакой на хуситские цели хотят положить конец обстрелам повстанцами торговых кораблей в Красном море. Представители движения "Ансар Аллах" начали совершать нападения на суда, связанные, по их данным, с Израилем в знак поддержки ХАМАС и сектора Газа.

Из-за нестабильной обстановки начались проблемы с судоходством. Так, датская компания Moller-Maersk, в контейнеровоз которой попала ракета хуситов, сначала приостановила движение судов, а потом решила направлять их в обход Африки, мимо мыса Доброй Надежды.