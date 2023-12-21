Наценки в аэропорту Нальчика грозят продавцам миллионным штрафом

УФАС по КБР выяснило, что компания "Город Кофе", установившая свои автоматы в зоне вылета аэропорта Нальчика, "накручивала" цены, чтобы компенсировать затраты в других местах столицы.

Цены на продукты и напитки в вендинговых автоматах в стерильной зоне аэропорта столицы Кабардино-Балкарии, была значительно выше средней цены на них в городе, сообщили в республиканском управлении антимонопольной службы.

Такие цены на товары в зоне вылета установило ООО "Город Кофе": фирма включила в стоимость продукции расходы, которые она несет в других местах торговли. После требования УФАС сделать цены на продукты и товары в автоматах экономически обоснованными они упали от 8 до 22%, передает "АиФ-Ставрополье".

Компания выполнила требования УФАС, и ведомство решает, возбуждать ли против нее административное дело о злоупотреблении доминирующим положением. Это решение может оказаться для фирмы весьма болезненным – ей грозит штраф от 300 тыс до 1 млн рублей, добавили в УФАС по КБР.