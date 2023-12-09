Билеты на Новый год подешевели - вмешалась ФАС

Билеты на самолет в период новогодних праздников подешевели у российских авиакомпаний. Цены были снижены после вмешательства ФАС.

Цены на авиабилеты по России стали ниже на новогодний сезон после рекомендаций Федеральной антимонопольной службы (ФАС), направленных отечественным перевозчикам.

«Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам»

– ФАС

Авиаперевозчики предлагают билеты по сниженным ценам на рейсы в города СКФО, по южным направлениям и в ряд российских мегаполисов.

Всего ФАС мониторит цены на перевозку пассажиров по более чем 330 популярным в праздники маршрутам.