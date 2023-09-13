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Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 10%

Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования до 10%
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Нацбанк Грузии продолжает политику постепенного снижения ставки рефинансирования.  Сегодня она была понижена на 0,25%.

В среду, 13 сентября, состоялось заседание Нацбанка Грузии, на котором было принято решение понизить ставку рефинансирования на 0,25%, до 10%.

"Несмотря на позитивные тенденции, инфляционные риски остаются высокими. Текущее острое геополитическое положение влечет за собой рост неопределенности на товарном рынке"

– Нацбанк Грузии

Кроме того, в банке ожидают, что в ближайшие несколько месяцев уровень инфляция будет находиться ниже целевого показателя в 3%.

"С учетом тенденций инфляции и прогнозов в других равных условиях Национальный банк продолжит выход из жесткой монетарной политики только осторожными шагами"

– регулятор

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