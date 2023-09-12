Центробанк Армении продолжает снижать ставку рефинансирования

Опубликовано: 18:58, 12 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования на полпроцентных пункта. Теперь она составляет 9,75%.

Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования третий раз подряд. На сегодняшнем заседании регулятора ставка была снижена сразу на полпроцентных пункта, до 9,75%.

Ранее он делал это в июне и августе.

Комментируя снижение ставки, председатель ЦБ Армении отметил, что оно может повлиять на драм и девальвировать его.

"Благодаря нашей предыдущей работе, сегодня мы можем позволить себе сделать деньги более дешевыми, одним из побочных эффектов чего может стать, например, изменение курса"

– Мартын Галстян

Он также в очередной раз отметил, что ЦБ руководствуется мандатом на стабилизацию цен, а их целью в его рамках является достижение годовой инфляции в 4%.