Нацбанк Грузии снижает ставку второй месяц подряд

В Грузии второй месяц подряд снижают ставку рефинансирования. В конце прошлого года она была понижена до 9,5%.

Нацбанк Грузии объявил о снижении ставки рефинансирования еще на 0,5% – до 9%. Такое решение принял Комитет монетарной политики НБ на состоявшемся сегодня заседании.

"На этом этапе в результате анализа существующих тенденций, Национальный банк продолжает выход из жесткой монетарной политики и сокращает ставку монетарной политики на 0,5 процентных пункта до 9%"

– пресс-служба регулятора

Напомним, с марта 2022 года по май прошлого года ставка рефинансирования в республике находилась на уровне 11%. Затем она постепенно снижалась и к концу года составила 9,5%.