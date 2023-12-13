Нацбанк Грузии понизил ставку рефинансирования

Нацбанк Грузии объявил о снижении ставки рефинансирования на 0,5%. В настоящий момент она составляет 9,5%.

В Грузии снизили ставку рефинансирования на 0,5% – до 9,5%. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка республики.

"С учетом инфляционных рисков ставка монетарной политики, несмотря на снижение, по-прежнему остается на высоком уровне, и Национальный банк продолжит ее нормализацию лишь медленными темпами и в соответствии с обновленными прогнозами инфляции"

– регулятор

Нацбанк ожидает, что в 2024 году инфляция на какой время превысит показатель в 3%, однако в среднесрочной перспективе останется близкой к нему.

Напомним, с марта 2022 года по май этого года ставка рефинансирования в Грузии находилась на отметке 11%. В мае ее понизили до 10,5%, в августе – до 10,25%, а в сентябре – до 10%.