В Грузии утвердили бюджет страны на 2024 год

Парламент Грузии принял в пятницу бюджет страны на 2024 год. Согласно представленному окончательному проекту, в следующем году вырастет финансирование силового блока.

Парламент Грузии на сегодняшнем заседании принял проект бюджета на 2024 год. "За" проголосовали все 83 депутата.

Больше всего денег в наступающем году будет передано Минздраву, чей бюджет вырастет до 7,8 млрд лари. Минрегионразвития получит 3,4 млрд лари, а Минобразования – свыше 2,5 млрд лари.

Кроме того, увеличится финансирование МВД, Минобороны и Службы госбезопасности.

Так, бюджет МВД вырастет до 1,26 млрд лари (рост на 114 млн лари). Бюджет Минобороны увеличится до 1,38 млрд лари (рост на 110 млн лари), а Службы госбезопасности – до 210 млн лари (рост на 30 млн лари).

Экономический рост составит 5,2%, а дефицит – 2,5%. При этом инфляция составит 2,8%, что ниже целевого показателя в 3%.